Üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek açıklaması

Adıyaman Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek vermek amacıyla Hısn-ı Mansur Camii önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

İyiliğin Geleceği Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen açıklamaya, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Yapılan açıklamada, Filistinli mahkumlara yönelik idam cezasını öngören yasal düzenlemeler ile İsrail'in uluslararası hukuka aykırı uygulamaları kınandı. Katılımcılar, Filistin halkına destek mesajları vererek yaşanan gelişmelere tepki gösterdi.

Basın açıklaması, edilen duaların ardından sona erdi. - ADIYAMAN

