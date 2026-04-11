Haberler

Üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek vermek amacıyla Hısn-ı Mansur Camii önünde bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya üniversite rektörü ve çok sayıda öğrenci katılarak Filistinli mahkumlara yönelik yasaları kınadı ve destek mesajları verdi.

İyiliğin Geleceği Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen açıklamaya, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Yapılan açıklamada, Filistinli mahkumlara yönelik idam cezasını öngören yasal düzenlemeler ile İsrail'in uluslararası hukuka aykırı uygulamaları kınandı. Katılımcılar, Filistin halkına destek mesajları vererek yaşanan gelişmelere tepki gösterdi.

Basın açıklaması, edilen duaların ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

