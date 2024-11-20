Adıyaman Üniversitesi'nde Ücretsiz Çorba İkramı Başladı
Adıyaman Üniversitesi, hafta içi her sabah ücretsiz çorba ikramına başladı. 2 nolu nizamiye giriş kapısında, usta aşçılar tarafından hazırlanan sıcak çorba, günlük olarak en az bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.
Adıyaman Üniversitesi'nde hafta içi her gün çorba ikramında bulunulmaya başlandı.
Adıyaman Üniversitesi'nde hafta içi her sabah, 2 nolu nizamiye (Cendere) giriş kapısında ücretsiz çorba ikramı yapılıyor. Uygulama 07.45-09.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.
Adıyaman Üniversitesi yemekhanesinin usta aşçıları tarafından hazırlanan çorba, günlük olarak sıcak bir şekilde servis ediliyor. Bu uygulama kapsamında, günlük en az bin öğrenciye ulaşılması planlanıyor. - ADIYAMAN