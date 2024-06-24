Adıyaman Üniversitesi'nde masal anlatıcılığı atölyesi düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi Kent Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Masal anlatıcılığı atölyesi" düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi Yaşayan Kültürel Hazine Müzesinde gerçekleştirilen etkinlikte Kent Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sunay Akkaya tarafından okul öncesi öğretmenlerine masal anlatma teknikleri hakkında bilgiler verildi.

Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Akkaya, "Etkinlikteki amacımız özellikle okul öncesi çocuklarımız için bir bilinç uyandırmak. Çocuklarımızın yetişme sürecinde anlatılan batı masalları ve çeviri dili ile anlatılan masallar, çocukların kültürel açıdan yanlış eğitilmesine sebep oluyor. Öğretmenlerimizin Adıyaman ve Anadolu masallarını çocuklarımıza anlatarak kendi kültürümüzü almış nesiller yetiştirmelerine katkı sunmak istiyoruz. Bu kapsamda ilimizde görev yapan okul öncesi öğretmenlerimizi üniversitemize davet ettik. İki gün sürecek olan etkinliklerin ilk gününde teorik bilgiler aktaracağız. İkinci gün uygulama yapacağız. Öğretmenlerimizin masal anlatıcılığı ile ilgili önemli deneyimler elde edeceği bir süreç olacağına inanıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN