Üye Girişi
Haberler

Adıyaman Üniversitesi'nde 'Erasmus Days' Etkinliği Düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi'nde 'Erasmus Days' Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından Erasmus+ programının tanınırlığını artırmak amacıyla 'Erasmus Days' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere program hakkında bilgi verildi ve çeşitli performanslar sergilendi.

Adıyaman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında Erasmus+ programının tanınırlığını artırmak ve öğrencileri bu programdan yararlanmaya teşvik etmek amacıyla "Erasmus Days" etkinliği düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Gençlik Meydanında düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın, Rektör Yardımcısı aynı zamanda ADYÜ Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mahmut Gürsoy, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan etkinliğin açılış konuşmasını ADYÜ Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş yaptı.

Konuşmasında Erasmus+ programı ve uluslararası ilişkiler genel koordinatörlüğünün çalışmaları hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Yüksel Perktaş, Erasmus Days etkinlikleriyle öğrencilere programı tanıtmak ve öğrencilerde farkındalık oluşturarak Adıyaman Üniversitesi'nin uluslararasılaşmada görünürlüğünü artırmak istediklerini söyledi.

Prof. Dr. Yüksel Perktaş, "Adıyaman Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü 2028 dönemi sonrası bütçesini yüzde yüz kullanarak, 2024 yılı KA131 bütçesini iki katına çıkarmayı başarmıştır. Bin 500'e yakın uluslararası öğrenciye sahip üniversitemiz uluslararasılaşma yolunda hızlı adımlar atarak hanesine farklı proje türlerini de kazandırmıştır. Başarıyla tamamlanan yürütücü kurum ve ortak olduğumuz KA210 projeleri ile yürütücüsü olduğumuz KA220 projeleri bunun güzel örnekleridir" diye konuştu.

Etkinlikler, Bakü Müzik Akademisinden Zuleykha Usubova'nın piyano resitali, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları topluluğu tarafından gerçekleştirilen halk oyunları gösterisi, stantların gezilmesi ve fotoğraf çekimleri ile devam etti. Program, sertifika ve teşekkür belgelerinin takdiminin ardından son buldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uluslararası İlişkiler Adıyaman Üniversitesi Etkinlik Kültür Eğitim Yerel Yaşam

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki

Halkın tepkisini çeken yasa teklifine Özel de sessiz kalmadı

 GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri SON DAKİKA: Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu? MasterChef çiğ köfte tarifi! Çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 15 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef 15 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BİM'e neden girilmiyor? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM'e neden girilmiyor? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 15 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! MemeFi günlük kombo nedir, ne işe yarar? 15 Ekim MemeFi günlük kombo nasıl alınır? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? Bir Gece Masalı dizisi 7. bölüm yayınlanacak mı? 15 Ekim ATV yayın akışı! Bahar bu akşam var mı? 15 Ekim Bahar dizisi 20. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.