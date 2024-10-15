Adıyaman Üniversitesi'nde 'Erasmus Days' Etkinliği Düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında Erasmus+ programının tanınırlığını artırmak ve öğrencileri bu programdan yararlanmaya teşvik etmek amacıyla "Erasmus Days" etkinliği düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Gençlik Meydanında düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın, Rektör Yardımcısı aynı zamanda ADYÜ Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mahmut Gürsoy, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan etkinliğin açılış konuşmasını ADYÜ Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş yaptı.

Konuşmasında Erasmus+ programı ve uluslararası ilişkiler genel koordinatörlüğünün çalışmaları hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Yüksel Perktaş, Erasmus Days etkinlikleriyle öğrencilere programı tanıtmak ve öğrencilerde farkındalık oluşturarak Adıyaman Üniversitesi'nin uluslararasılaşmada görünürlüğünü artırmak istediklerini söyledi.

Prof. Dr. Yüksel Perktaş, "Adıyaman Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü 2028 dönemi sonrası bütçesini yüzde yüz kullanarak, 2024 yılı KA131 bütçesini iki katına çıkarmayı başarmıştır. Bin 500'e yakın uluslararası öğrenciye sahip üniversitemiz uluslararasılaşma yolunda hızlı adımlar atarak hanesine farklı proje türlerini de kazandırmıştır. Başarıyla tamamlanan yürütücü kurum ve ortak olduğumuz KA210 projeleri ile yürütücüsü olduğumuz KA220 projeleri bunun güzel örnekleridir" diye konuştu.

Etkinlikler, Bakü Müzik Akademisinden Zuleykha Usubova'nın piyano resitali, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları topluluğu tarafından gerçekleştirilen halk oyunları gösterisi, stantların gezilmesi ve fotoğraf çekimleri ile devam etti. Program, sertifika ve teşekkür belgelerinin takdiminin ardından son buldu. - ADIYAMAN