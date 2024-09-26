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Adıyaman Üniversitesi'nde Diyanet Gençlik Merkezi Standı Açıldı

Adıyaman Üniversitesi'nde Diyanet Gençlik Merkezi Standı Açıldı
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Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde, Diyanet Gençlik Merkezi tarafından yeni kayıt olan öğrencilere yönelik tanıtım standı açıldı. Standda, gençler diyanetle ilgili bilgi vererek etkinlikler hakkında bilgilendirme yapıyor.

Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde Diyanet Gençlik Merkezi tarafından tanıtım standı açıldı.

Adıyaman Üniversitesine yeni kayıt yapan öğrencilere bilgilendirme yapabilmek ve daha iyi hizmetler sunmak için Adıyaman Diyanet Gençlik Merkezi tarafından üniversite kampus alanına stant açıldı.

Kurulan stantta diyanetle ilgili bilgi veren gençler, her daim öğrencilerin yanında olduklarını dile getirdi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Adıyaman Diyanet Gençlik Koordinatörü Abuzer Kırmızı, "Bir hafta açık kalacak olan tanıtım standımızda gençlik koordinatörlüğümüzce yürütülen etkinlikler ve faaliyetlerin yanı sıra dergilerimiz ve yayınlarımız hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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