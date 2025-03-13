Adıyaman Üniversitesi'nde 'Anatomide Sanat' Resim Sergisi Açıldı
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Anatomide sanat' konulu bir resim sergisine ev sahipliği yaptı. Sergi, Doç. Dr. Zümrüt Doğan'ın eserlerinden oluşuyor ve 12-14 Mart 2025 tarihlerinde ziyaret edilebilecek.
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında resim sergisine ev sahipliği yaptı.
Tıp Fakültesi Amfi Koridorunda açılışı gerçekleştirilen "Anatomide sanat" resim sergisi, Doç. Dr. Zümrüt Doğan'ın eserlerinden oluştu. Serginin açılış programına üniversitemiz akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı. 12-14 Mart 2025 tarihleri arasında açık kalacak sergi süresince Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Müzik Topluluğu tarafından müzik dinletisi sunulacak. - ADIYAMAN