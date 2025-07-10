Adıyaman Üniversitesi Jeolojik Yapıları Koruma Altına Almak İçin UNESCO'ya Başvuracak

Türkiye'de tek ve nadir olan Adıyaman'da ki jeolojik yapıların korunması ve turizme kazandırılması için Adıyaman Üniversitesi UNESCO'ya başvuracak.

Adıyaman Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Jeolojik Miras Çalıştayına katılan 20 bilim insanı Adıyaman'da 16 lokasyonda incelemede bulundu. Adıyaman'ın jeolojik yapısını inceleyen bilim insanları, 5 lokasyondaki jeolojik yapının nadir veya tek görülen yapı olduğuna belirledi.

Bilim adamlarının verdiği bilgiler doğrultusunda Adıyaman Üniversitesi bu noktaların koruma altına alınması ve turizme kazandırılması için kolları sıvadı.

Adıyaman'ın Tut ilçesi Meryemuşağı'nda ki ülkemizin en eski kaya kütleleri, Eski Kahta bölgesinde Loftusia cinsi fosiller, Besni'de Petrollü Kastel kumtaşları, Kahta ilçesinde Rudist fosilleri ve Korudağ jeosit alanının UNESCO tarafından geçici koruma altına alınması için başvuracak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Ünivesitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Madencilik ve Maden Çıkarma Bölüm Başkanı Doç. Dr. Senem Tekin, "Beşe yakın lokasyonumuz bulunmakta. Bununla ilgili başvuruyu da yine Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hem Unesco'ya yapacağız hem de ilgili kurum ve kuruluşlara yaparak bir komisyon kurmayı planlıyoruz. Bu komisyon doğrultusunda da farklı zamanlarda bu konunun daha da öne çıkarılmasını istiyoruz. Nemrut'a benzer koruma altına alınabilecek, görünebilecek, jeolojik özellikleri olan bölgelerin de Unesco tarafından onaylanarak koruma altına alınmasını ve turizm potansiyeli açısından da bu bölgelere turist çekmeyi planlama doğrultusunda da gerekli çalışmaları yapacağımızı belirmek istiyorum. Yaklaşık 16'ya yakın lokasyon belirledik. Bunla ilgili teknik geziler yaptık, fakat geldiğimiz noktada 5 veya 6 lokasyonla ilgili doğrudan Unesco tarafından korunabileceğini düşünüyoruz. Buralarla ilgili başvuru yapacağız. Önemli bölgelerinden biri de Tut'da yine Paleozoit dediğimiz bir istif yani en eski jeolojik zamana ait görünen birimlerin ani bir ters devrilme yaşanarak net bir şekliyle o dönemde nasıl bulunduğunu görünen bir alanımız var. Bölgede görülen tek bir lokasyon olmasından dolayı yok olma tehlikesiyle karşılıklı. Buralarında yine koruma altına alınmasını düşünüyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN