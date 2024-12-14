Adıyaman Sincik'te Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devrip Ulaşımı Kesintiye Uğrattı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şiddetli rüzgardan dolayı devrilen ağaçlar ulaşımı engelledi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Taşkale Köyü'nde etkili olan şiddetli rüzgar, ulaşımı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç köy yoluna devrilerek ulaşımı durdurdu. Yol üzerinde devrilen ağaçların bir kısmı, köy halkının kendi imkanlarıyla kaldırıldı. Şiddetli rüzgarın ilçe merkezinde de çeşitli materyalleri uçurarak araçlara zarar verdiği öğrenildi.

Rüzgardan can kaybı veya yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN