Adıyaman Sincik'te Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devrip Ulaşımı Kesintiye Uğrattı
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, Taşkale Köyü'nde çok sayıda ağacı devirdi ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Köy halkı devrilen ağaçları kendi imkanlarıyla kaldırmaya çalıştı. Rüzgarın ilçe merkezinde de maddi hasara yol açtığı bildirildi.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şiddetli rüzgardan dolayı devrilen ağaçlar ulaşımı engelledi.
Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Taşkale Köyü'nde etkili olan şiddetli rüzgar, ulaşımı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç köy yoluna devrilerek ulaşımı durdurdu. Yol üzerinde devrilen ağaçların bir kısmı, köy halkının kendi imkanlarıyla kaldırıldı. Şiddetli rüzgarın ilçe merkezinde de çeşitli materyalleri uçurarak araçlara zarar verdiği öğrenildi.
Rüzgardan can kaybı veya yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN