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Adıyaman Samsat'ta balıkçı, Atatürk Barajı'nda suda yüzen domuz sürüsüyle karşılaştı

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Adıyaman Samsat'ta balıkçı, Atatürk Barajı'nda suda yüzen domuz sürüsüyle karşılaştı Haber Videosunu İzle
Adıyaman Samsat'ta balıkçı, Atatürk Barajı'nda suda yüzen domuz sürüsüyle karşılaştı
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Atatürk Barajı'na balık tutmak için açılan balıkçılar, suda yüzen bir domuz sürüsüyle karşılaştı. Balıkçılardan biri, tekneyle ilerlerken gördüğü sürüyü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı ve ilk defa su içinde domuz sürüsüyle karşılaştığını dile getirdi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Atatürk Barajına balık tutmak için açılan balıkçılar, domuz sürüsüyle karşılaştı.

Samsat ilçesi sınırlarında Atatürk Barajına açılan balıkçılardan Murat Erdem, tekne ile balık tutacağı yere ilerlerken bir gurup domuz sürüsü ile karşılaştı. Barajın ortasında suda yüzen sürüyle karşılan Murat Erdem, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Domuz sürüsünü cep telefonu kamerasıyla kayda alan Murat Erdem, balığa geldiğini ama ilk defa su içerisinde domuz sürüsü ile karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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