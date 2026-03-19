Adıyaman kent protokolü şehitlik ziyaretinde bulundu

Adıyaman'da Ramazan ayının son gününde il protokolü şehitlik ziyaretinde bulundu.

Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, kurum müdürleri, STK temsilcileri, emniyet mensupları, jandarma personeli, şehit aileleri ve çok sayıda kişi, Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaretinde bulundu. Ziyarette protokol üyeleri tarafından kabirlere karanfiller bırakıldı, müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, "Geleneğimiz olduğu adetimiz olduğu üzere kabristan ziyaretindeyiz. Şu an şehitliğimizdeyiz. Sahip oldukları en kıymetli varlıklarını, canlarını vatan uğruna, millet uğruna feda eden aziz şehitlerimizin makamlarındayız. Şehit ailelerimizle birlikte onların kabirlerine birer karanfili bıraktık. Daha sonrasında onlar için dualar ettik. Yine aynı şekilde bugün üç yıl önceki büyük afette, depremde hayatını kaybeden deprem şehitlerimizi de birazdan ziyaret edeceğiz. Kayıplarımızı ziyaret edip dualarımızı edeceğiz. Bu vesileyle ben tekrar dediğim gibi en kıymetli varlıkları olan canlarını vatan için bayrak için millet için feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Onların geride bıraktıkları kıymetlileri, çok değerli ailelerine sabır diliyorum. Onlar bizim milletimize emanettir. Her zaman onların yanında olacağımızı, onlara destek olacağımızı belirtmek istiyorum. Bu vesileyle de tüm hemşerilerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, huzurlu, güvenli, sağlıklı bir bayram geçirmemizi diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

