Adıyaman Kent Meydanında kurbanlar dualarla kesildi

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da yapımına başlanılan Kent Meydanı Projesi dualar eşliğinde kurbanlar kesilerek çalışmalar başladı.

Adıyaman Belediyesi tarafından, eski hükumet binasının bulunduğu 13 dönümlük alana Kent Meydanı yapılıyor. İki katlı yer altı otoparkı, cami, kitap kafe, wc, abdesthane ve kuru havuzların yer aldığı proje çerçevesinde çalışmalar başlandı.

Proje alanı 24 bin 280 metrekare olan projede, 740 araçlık iki katlı yer altı kapalı otopark, bin 240 kişilik cami, 250 metrekarelik alan kitap kafe-kütüphane olacak.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Fatih Toprak, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl başkanı Mehmet Dağtekin ve parti teşkilatı, Müftü Mehmet Taşçi'nin katılımı ile dualar eşliğinde kurbanlar kesildi. Müftü Mehmet Taşçi tarafından yapılan duanın ardından kurban kesildi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yaklaşık 13 dönümlük alanda yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi vererek, şehrin ilk meydanını yaptıklarını ve kentin ferah bir görüntüye kavuşacağını kaydetti.

Kılınç, "Meydanı olmayan Adıyaman'a bir meydan yapmayı planladık ve projelendirdik. İnsanların rahat nefes alabileceği, konserlerin olabileceği, milli bayramlarda ve diğer etkinliklerde de kullanabileceğimiz bir meydan yapıyoruz. Adıyaman'ın en büyük problemlerinden birisi olan otopark sorununa da çare olacak. İki katlı otopark yapılacak. İçerisinde küçük bir camimiz olacak. İnşallah kısa sürede bitireceğiz. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise, "Kentimizin en güzel yerinde meydanın temeli atılıyor. Allah devletimizden, belediyeden razı olsun. İnşallah çok kısa sürede bu meydan insanların hizmetine sunulacak. Hayırlı olsun" dedi. - ADIYAMAN