Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremde Adıyaman'da adeta kıyamet senaryosunun yaşandığın belirten İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek mesajında, binlerce vatandaşlarımızla birlikte 17 meslektaşını da toprağa vermesiyle yasa boğulduğunu söyledi.

Bunun acısı ile buruk bir şekilde 10 Ocak çalışan Gazeteciler gününü kutladığını belirten Başkan Akbilek, "6 Şubat'ta 11 ilimizde meydana gelen depremde Adıyaman'da da ciddi can kayıplarına sebep olmasıyla bizleri yasa boğdu. Adıyaman kıyamet senaryosunu yaşadı. Vatandaşlarımızı ve 17 meslektaşımızı toprağa verdik. Tarihin belgelenmesi, bugünün geleceğe aktarılması, fotoğraf ve film ile kayıt altına alınan belgelerin kamuoyu ile paylaşılarak halkın doğru bilgi almasını amaçlayan gazetecilik mesleğini icra eden meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Özellikle deprem ve sonrasında konteynerlerde gerçekten zor şartlarda, depremin ilk gününden bugüne kadar acısını dahi yaşama imkanı bulamadan maddi ve manevi olarak kısıtlı imkanlarla çalışan meslektaşlarımızın gelecekte daha iyi şartlar içerisinde çalışabilmesi ve hayat standartlarının yükseltilmesi için gazetecileri tek bir çatı altına toplayan kurumlar olarak büyük bir çaba sarf ediyoruz. Adıyaman'da basın mensuplarının hak ettikleri değeri, memleket için gösterdikleri fedakarlıkların görülmemesi ve takdir edilmemesi bizleri derinden üzmektedir. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden 17 meslektaşımızı unutmadık ve asla unutmayacağız" dedi. - ADIYAMAN