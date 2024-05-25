Adıyaman Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu, Tut ilçesinde konser verdi.

Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan Türk halk müziği korosu, Tut ilçesinde moral etkinliği düzenledi. 6 Şubat depreminin etkilerinin unutulması ve insanlara moral olması için Şehit Polis Mahmut Kayan İlkokulu'nda konser verildi. Şef Alev Ilısu Güleş yönetimindeki 35 kişilik Türk halk müziği korosu, seslendirdiği türküler ile dinleyenleri hem neşelendirdi hem hüzünlendirdi.

Koro ve solo sesler, yüksek performansları ile konseri izlemeye gelen davetlilerden yoğun alkış aldı. - ADIYAMAN