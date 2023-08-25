Adıyaman'ın İçme Suyu Hattı FRIT Projesi ile Yenilenecek

Adıyaman Belediyesi ve ASKİM ekipleri, Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında 22 milyon euro hibe ile şehrin 700 km'lik içme suyu hattını yenileyecek. Proje ayrıca 10 bin m³'lük içme suyu deposunu da şehre kazandıracak. İlk çalışmalar Kireçhane Caddesi'nde başladı. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, projenin şehre getirisi ve katkılarına vurgu yaptı.

Adıyaman Belediyesi, ASKİM ( Adıyaman Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü) ekipleri tarafından içme suyu hattının yenileneceği FRIT Projesi'nde ilk çalışmalar başladı.

22 milyon euro hibe ile Adıyaman'ın yaklaşık 700 km'lik içme suyu hattının komple yenileneceği ve 10 bin m³'lük içme suyu deposunun yer aldığı Frit Projesi ile beraber şehre kazandırılması hedeflenmektedir.

Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında gerçekleşecek olan proje kapsamında Adıyaman il merkezindeki 700 kilometrelik mevcut içme suyu hattı yenilecek, 10 bin metreküplük de yeni bir içme suyu deposu şehre kazandırılacak. Projedeki ilk çalışmalar Kireçhane Caddesi'nde başladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise: "Adıyaman'daki mevcut içme suyu hattının baştan sona yenileneceği FRIT Projesi' ndeki çalışmalarımız Adıyaman Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü personellerimiz tarafından başladı. Projenin şehre getirisi ve katkıları bizler için oldukça kıymetli. Proje ile beraber ilimizin yaklaşık 700 kilometrelik içme suyu ve yağmur suyu hattı yenilenecek olup 10 bin m³'lük içme suyu deposu olacaktır. Şimdiden şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Proje de emeği geçen herkese teşekkür ederim." şeklinde sözlerini dile getirdi.