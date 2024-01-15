Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Yolcu Bekleme Duraklarını Yeniliyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi ilçe genelinde bulunan yolcu bekleme duraklarını yeniliyor.

Gölbaşı Belediyesi toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların rahat ulaşım sağlamaları adına çalışmaları sürdürüyor. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların olumsuz hava şartlarından korumak ve güvenliğini sağlamak için çalışma yürüten belediye ekipleri, yolcu yoğunluğu olan hatlardan başlayarak ihtiyaç tespit edilen noktalara modern durakların montajını yapıyor.

Yıpranan ve deforme olan durakları yenileriyle değiştiren park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri, daha önce belirlemiş durak kabini bulunmayan noktalara duraklar monte ediyor. - ADIYAMAN