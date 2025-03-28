Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü'nden Ara Tatil Mesajı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "2024-2025 yılı ikinci ara tatili" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ara tatilin dinlenip yenilenmek, aile içi iletişimi güçlendirmek ve kendimizi değerlendirerek yeni döneme enerjik bir şekilde başlamak için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "İkinci dönemin ilk yarısının tamamlanmasında öğrencilerimizin gayreti, öğretmenlerimizin özverisi ve velilerimizin desteği bulunmaktadır. Hepinizi emekleriniz ve başarılarınız için gönülden tebrik ediyorum. İkinci dönemin yarısını tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi kısa bir mola vererek dinlenme, kendinizi değerlendirme ve ders dışı etkinliklere zaman ayırma vakti. Bu tatili kitap okuyarak, ilgi alanlarınızı keşfederek ve doğanın güzelliklerini fark ederek değerlendirmenizi öneriyorum. İnsan, deneyimlerinden öğrenir; emek vererek, üreterek ve çabalayarak daha derin bir insanlık bilincine ulaşır. Sizler de bu bilinçle Ramazan Bayramı'nı büyüklerinizi ziyaret eder geçirebilir onların hayır dualarını alabilirsiniz. Sizler, öğrencilerimizin yüreklerine bilgi ve irfan tohumu eken, onların karakterini şekillendiren ve milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan en önemli rehberlersiniz. Maarif modelimiz, hikmet, ahlak, estetik ve sağlam irade temelinde yükselirken, sizlerin fedakarlıklarıyla nesilden nesile güçlenerek devam edecektir. Bir dönemin yarısını daha başarıyla tamamlarken, öğrencilerimize kattığınız değer ve özveriniz için gönülden teşekkür ederim. Bu tatilin sizler için de dinlenme ve yenilenme fırsatı olmasını diliyorum. Bu eğitim döneminin başarısında sabır, sevgi ve desteğiniz büyük bir değer taşıyor. Çocuklarınızın gelişimine katkınız paha biçilemez. Bu tatili, onlarla daha fazla vakit geçirerek ve anlamlı aktiviteler yaparak değerlendirebilirsiniz. Teknoloji kullanımında dengeyi koruyarak onları kitap okumaya, yeni beceriler edinmeye ve üretken etkinliklere yönlendirmenizi öneriyorum. Bu vesileyle, tüm eğitim camiamıza huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir ara tatil ve Ramazan Bayramı diliyor, emekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN