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Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Mehmet Yelken atandı

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Turizm alanında önceki yıllarda önemli çalışmaları olan Mehmet Yelken, Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine getirildi. Göreve başlayan Mehmet Yelken, Adıyaman'ın zengin kültürel mirası, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile hem Türkiye'nin hem de dünyanın önemli turizm merkezlerinden birisi olduğunu ve bu değerleri korumak ve tanıtmak için büyük bir gayret göstereceğini söyledi.

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Mehmet Yelken atandı.

Turizm alanında önceki yıllarda önemli çalışmaları olan Mehmet Yelken, Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine getirildi. Göreve başlayan Mehmet Yelken, Adıyaman'ın zengin kültürel mirası, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile hem Türkiye'nin hem de dünyanın önemli turizm merkezlerinden birisi olduğunu ve bu değerleri korumak ve tanıtmak için büyük bir gayret göstereceğini söyledi.

Mehmet Yelken, "Adıyaman, Nemrut Dağı'ndan Kommagene Krallığı'nın eşsiz eserlerine kadar birçok kültürel zenginliğe ev sahipliği yapmaktadır. Bu mirası gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Turizmi sürdürülebilir kılmak ve yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla yeni projeler ve yatırımlar planlıyoruz. Adıyaman'ın zengin gastronomisi, el sanatları ve geleneksel yaşam tarzı, tanıtım çalışmalarımızın önemli bir parçası olacaktır. Adıyaman Turizm Sektörünü Canlandırma Projesi kapsamında, 9 ayrı noktada yapım çalışmaları tamamlanan ziyaretçi karşılama merkezleri oluşturulmuştur. Turizmde geceleme süresini uzatmak amacıyla bu merkezlerde karavan, motorcu ve çadır kampçılar için alanlar oluşturulacaktır. Bu tesislerde butik restoranlar, kampçılar için mutfak, WC, duş ve elektrik hizmeti sağlanacaktır. Her ilçemizin ayrı ayrı desteği ve işbirliği ile Adıyaman'ı turizmde daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu süreçte, il müdürlüğü ve bağlı birim personelimize büyük görevler düşmektedir. Ayrıca medya mensuplarının, sivil toplum kuruluşlarının ve halkımızın desteği bizim için büyük önem taşımaktadır. Hep birlikte, Adıyaman'ı sadece bir turizm destinasyonu olarak değil, kültür ve sanatın, tarihin ve doğanın buluştuğu bir merkez olarak tanıtmayı amaçlıyoruz. Adıyaman'ın gelecekte hak ettiği yere gelmesi için iş birliği çok önemlidir. Tüm paydaşlarımızla birlikte işbirliği kültürünün ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Kurumumuza desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Valimiz Dr. Osman Varol, Milletvekillerimiz Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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