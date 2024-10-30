Adıyaman Hastanesi'nde Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Verildi

Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan personellere Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) eğitimi verildi.

Doç. Dr. Selahattin Akar, Ayşe Narin, Ayşegül Akar, Nurgül Ünal tarafından verilen Yenidoğan Canlandırma Programında (NRP) doktor, hemşire, ebe, paramedik ve acil tıp teknisyenlerinden oluşan 22 kursiyer yer aldı. 3 Gün süren teorik pratik eğitimlerin ardından düzenlenen program sonrasında katılanlara sertifikaları verildi.

Eğitimlere önem verdiklerini ve eğitimlerin aralıksız olarak devam ettiğini belirten Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, "Hastanemizdeki eğitimlerimiz aralıksız olarak devam ediyor. Yenilenen sağlık alanındaki gelişmelere paralel olarak personellerimizin eğitimlerine önem veriyoruz. Bu çerçevede eğitimlerimizle birlikte personellerimiz sürekli olarak kendini geliştirerek, bilgilerini tazelemiş olarak hastalarımıza hizmet etmektedir" diye konuştu. - ADIYAMAN