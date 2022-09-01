Adıyaman haberi! Besni Kaymakamı Çağlar Partal göreve başladı Yerel Haberler Edinilen Adıyaman haberine göre Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, göreve başladı. Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, göreve başladı. 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Besni Kaymakamı Nazlı Demir Şırnak'ın Cizre ilçesine atanırken, Besni Kaymakamlığına ise Kastamonu Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal atandı. Kaymakam Çağlar Partal, ilçeye gelerek göreve başladı. Kaymakam Partal'ı kurum amirleri karşıladı. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Nazlı Demir Kastamonu Adıyaman Şırnak Yerel Haberler

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