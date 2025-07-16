Adıyaman Gölbaşı'nda Temmuz Ayında Beklenmeyen Yağmur

Adıyaman Gölbaşı'nda Temmuz Ayında Beklenmeyen Yağmur
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, yaz sıcaklarının etkisi altında beklenmedik bir şekilde meydana gelen sağanak yağmur, vatandaşları şaşırttı. 20 dakika süren yağış sonrası sokaklarda su birikintileri oluştu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Temmuz ayında gerçekleşen yağmur yağışı şaşırttı.

Hava sıcaklıklarının 43 dereceleri gördüğü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gün boyu etkili olan sıcak havanın ardından, akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağmur yaklaşık 20 dakika sürdü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar, ilçede temmuz ayında ilk kez yağmur gördüklerini belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Yağışın kısa süreli olmasına rağmen sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu. İlçe merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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