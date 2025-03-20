İstanbul Saraçhane'deki protestolarda 6 polis yaralandı

Saraçhane'de tansiyon yükseldi: 6 polis yaralandı
Özel, Saraçhane'de tehditler savurdu: Bir daha biber gazı görürsem olacaklardan vali sorumludur

Özel parmak sallayıp tehditler savurdu: Bir daha görürsem...
İBB'ye yönelik operasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Erdoğan'dan ilk yorum
Murat Ongun'un evinde yüklü miktarda para ve av tüfekleri ele geçirildi

Bu euroların hepsi Murat Ongun'un evinde bulundu

Adıyaman Gölbaşı'nda Mart Ayında Kar Yağışı Başladı

Adıyaman Gölbaşı'nda Mart Ayında Kar Yağışı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 1 dereceye düştü.

Meteoroloji'nin soğuk hava ve yağış uyarısı yaptığı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.

Adıyaman merkez ve ilçelerinde gece saatlerinde yağan yağmur, Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İlçe mart ayında yağan karla beyaza büründü. İlçede hava sıcaklığı gece eksi 1 dereceye kadar düştü. Kar yağışıyla şaşkınlığını dile getiren vatandaşlar, "Mart ayında kar yağışını da gördük. Büyüklerimiz, 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' diyordu. Şuan bunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title