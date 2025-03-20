Adıyaman Gölbaşı'nda Mart Ayında Kar Yağışı Başladı

Meteoroloji'nin soğuk hava ve yağış uyarısı yaptığı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.

Adıyaman merkez ve ilçelerinde gece saatlerinde yağan yağmur, Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İlçe mart ayında yağan karla beyaza büründü. İlçede hava sıcaklığı gece eksi 1 dereceye kadar düştü. Kar yağışıyla şaşkınlığını dile getiren vatandaşlar, "Mart ayında kar yağışını da gördük. Büyüklerimiz, 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' diyordu. Şuan bunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN