Adıyaman Gölbaşı'nda Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından ilçe stadyumunda düzenlenen coşkulu bir programla kutlandı.

Etkinlikte öğrenciler tarafından şiir dinletileri, resim sergileri, halk oyunları ve çeşitli gösteriler sahnelendi. Katılımcılar, gençlerin hazırladığı performanslarla Cumhuriyet'in 102. yılını gururla kutladı.

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri, İlçe Jandarma Komando Timi tarafından gerçekleştirilen gösteri oldu. Gösterinin ardından Cumhuriyet temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Törene Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ADIYAMAN