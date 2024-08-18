Adıyaman Gölbaşı ilçesinde şehirlerarası karayolunun şehiriçi bölümünün yapımına başlandı.

Gölbaşı ilçesinde yatırım programında olan 2 kilometrelik şehir içi karayolunun yapım çalışmaları başladı. Bu kapsamda Kahramanmaraş-Malatya istikameti olan ilçe merkezinden Kahramanmaraş istikametine doğru İstasyon kavşak ile sanayi girişine kadar yaklaşık 2 kilometre olan anayolun Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından iş makineleri ile karayolu kazılmaya başladı. Trafik akışı ise tek şeritten veriliyor. - ADIYAMAN