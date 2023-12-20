Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Hematoloji Uzmanı Atandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kura ile Hematoloji Uzmanı Dr. Burcu Aslan Candır, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanarak göreve başladı. Dr. Candır hasta kabulüne başladı.

Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne atanarak göreve başlayan Hematoloji Uzmanı Dr. Burcu Aslan Candır, hasta kabulüne başladı.

Hematoloji Uzmanı Dr. Burcu Aslan Candır, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 112.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası (DHY) ile Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne atandı. Hematoloji Uzmanı Dr. Burcu Aslan Candır, hasta kabulüne de başladı.

Uzman Dr. Candır'a görevinde başarılar dileyen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, hastanelerindeki önemli bir eksikliğin daha giderildiğini belirterek, hastaların çevre illere gitmesini engellemek için yeni hastaneye branşları kazandırmak için çalışmalarının devam ettiğini söyledi. - ADIYAMAN