Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Maymun Çiçeği Virüsü Uyarısı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Tayfun Börta, orta ve batı Afrika'da rastlanılan Maymun çiçeği virüsü hakkında açıklamalarda bulundu.

Hastalığın Afrika'dan dünyaya yayıldığını belirten Börta insanları daha dikkatli olmaları konusunda uyardım.

Doktor Börta, "Maymun çiçeği virüsü, daha çok orta ve batı Afrika'da rastlanılan, Ortopoksvirüs cinsine ait olup, insanlara genellikle enfekte bir kişi veya hayvanın cilt lezyonları ya da vücut sıvılarıyla doğrudan teması sonucu bulaşan zoonotik bir hastalık olarak biliniyor. Ateş, baş ağrısı, lenf bezlerinde şişme, kas ağrısı ve yorgunluk maymun çiçeği virüsünün neden olduğu belirtilerdir. Bir diğer tipik belirtisi olan döküntüler genellikle yüz, eller, ayaklar ve ağızda ortaya çıkıp, bir süre sonra içi sıvı dolu lezyonlara dönüşür" dedi.

Hastalığı kapan kişiyle her türlü temasla hastalığın kolaylıkla bulaşabileceğini de belirten Börta, Maymun Çiçeği virüsünün daha çok görülebileceği hayvanların sincap, sıçan ve fare gibi küçük yabani hayvanlar olduğunu da söyledi. - ADIYAMAN