Haberler

Adıyaman Doğa Kolejinde Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Adıyaman Doğa Kolejinde Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Doğa Kolejinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, öğrencilerin gösterileri ve şiirleri ile büyük bir coşkuyla kutlandı. Kurucu Müdür Orhan Ekinci, Cumhuriyet'in önemine dikkat çekti.

Adıyaman Doğa Kolejinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, büyük bir coşku ve gururla kutlandı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen programa, Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Kutlama programı, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ve okunan şiirlerle renkli anlara sahne oldu. Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sergiledikleri performanslarla izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Programda konuşan Kurucu Müdür Orhan Ekinci, Cumhuriyet'in önemine vurgu yaparak, "Cumhuriyet, bizlere özgürce düşünme, üretme ve geleceğe umutla bakma imkanı sunmuştur. Bu değerleri gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir" diye konuştu.

Etkinlik, öğrencilerin seslendirdiği marşlar ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Katılımcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu hep birlikte yaşamanın gururunu paylaştı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Onu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor: 'Yaşasın Cumhuriyet' notuyla çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.