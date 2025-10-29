Adıyaman Doğa Kolejinde Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Adıyaman Doğa Kolejinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, büyük bir coşku ve gururla kutlandı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen programa, Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Kutlama programı, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ve okunan şiirlerle renkli anlara sahne oldu. Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sergiledikleri performanslarla izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Programda konuşan Kurucu Müdür Orhan Ekinci, Cumhuriyet'in önemine vurgu yaparak, "Cumhuriyet, bizlere özgürce düşünme, üretme ve geleceğe umutla bakma imkanı sunmuştur. Bu değerleri gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir" diye konuştu.

Etkinlik, öğrencilerin seslendirdiği marşlar ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Katılımcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu hep birlikte yaşamanın gururunu paylaştı.