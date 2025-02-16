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Adıyaman Doğa Koleji Öğrencisi Fizik Olimpiyatlarında Bronz Madalya Kazandı

Adıyaman Doğa Koleji Öğrencisi Fizik Olimpiyatlarında Bronz Madalya Kazandı
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Özel Adıyaman Doğa Koleji öğrencisi Hasan Feyzi Bozdağ, TÜBİTAK Fizik Olimpiyatları Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatları 2. aşama sınavını geçerek bronz madalya aldı. Başarıları nedeniyle Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü tarafından kabul edildi.

Özel Adıyaman Doğa Koleji öğrencisi TÜBİTAK Fizik Olimpiyatları Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatları sınavında büyük başarı elde etti.

Özel Adıyaman Doğa Koleji öğrencisi Hasan Feyzi Bozdağ, TÜBİTAK Fizik Olimpiyatları Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatları 2.aşama sınavını geçerek bronz madalya aldı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Doğa Koleji kurucu Müdürü ve Fizik Öğretmeni Orhan Ekinci ile Fizik Olimpiyatlarında madalya alan Hasan Feyzi Bozdağ'ı makamında kabul etti.

Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Turhan'ın da bulunduğu ziyarette Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Hasan Feyzi Bozdağ'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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