Adıyaman Doğa Koleji'nden Filistin'e Destek Koreografisi

Adıyaman Doğa Koleji'nde okul öğrencileri, canlı ' Gazze' ve Sumud Gemisi'nin Filistin Bayrağı koreografisini yaptı.

Adıyaman Doğa Koleji öğrencileri, Filistin halkının direnişine destek vermek amacıyla okul bahçesinde bedenleriyle ' Gazze' yazarak Filistin bayrağı koreografisi yaptı. Öğrencilerin, Gazze halkına destek amaçlı yaptığı etkinlik büyük ilgi gördü.

Birlik ve beraberlik mesajının verildiği, İsrail'e tepkilerin yükseldiği etkinlikle ilgili bilgi veren Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, "Bizim için eğitim, yalnızca bilgi öğretmek değil, vicdanı, merhameti, adaleti ve insanlığı büyütmektir. Bugün Filistin'de yaşananlar bize bir kez daha hatırlatıyor, eğitim bir dünyanın en güçlü umududur. Bir çocuğun eline kalem verildiğinde, barış başlar. Doğa Koleji olarak her gün, her derste, her öğrencide insanlığı yükseltmek için varız" diye konuştu. - ADIYAMAN