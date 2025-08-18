Adıyaman'daki Tehlikeli Bina Mahalle Sakinlerini Tedirgin Ediyor

Adıyaman'daki Tehlikeli Bina Mahalle Sakinlerini Tedirgin Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde deprem sonrası ağır hasar alan bir bina, yıkılma riski nedeniyle çevredeki vatandaşlar için tehdit oluşturuyor. Mahalleli, durumu yetkililere bildirmelerine rağmen henüz bir önlem alınmadığını söylüyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan iki katlı ev, tehlike saçıyor.

Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle İstasyon Caddesi üzerinde bulunan iki katlı evin her an çökme riski taşıdığını belirten mahalle sakinleri evin yıkılmasını bekliyor. Duvarlarında ve çatısında derin çatlaklar oluşan ve kolonlarında gözle görülür deformasyonlar bulunan bina, çevredeki vatandaşlar için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Mahalle sakinleri, "Çocuklarımız sokakta oynarken tedirgin oluyoruz. Bu bina her an yıkılabilir. Defalarca bildirdik ama henüz bir işlem yapılmadı" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü

Camide akılalmaz olay! Cemaatle namaz kılan 2 polis ölümden döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda

Fenerbahçe'nin efsane başkanı yoğun bakımda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.