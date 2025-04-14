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Adıyaman'daki Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Gözden Geçirildi

Adıyaman'daki Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Gözden Geçirildi
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Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında yapılan Vali Yardımcıları Haftalık Değerlendirme toplantısında, deprem konutları ve altyapı çalışmaları ele alındı.

Adıyaman'daki alt yapı ve üst yapı çalışmaları, düzenlenen vali yardımcıları toplantısında konuşuldu.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen Vali Yardımcıları Haftalık Değerlendirme toplantısına vali yardımcılarının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. Toplantıda il merkezinde ve köylerinde kalıcı deprem konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri, alt yapı çalışmaları ile sahadaki son durum ele alınarak vatandaşlara farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili hususlar istişare edildi.

Toplantıda aynı zamanda çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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