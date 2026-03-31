Zoonoz hastalıklarına karşı aşılama çalışmaları sürüyor

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında aşı uygulamalarına devam ediyor. Halk sağlığının korunması öncelikli hedef olarak belirtilirken, veteriner hekimler brusella, şarbon ve kuduz hastalıklarına karşı aşılama yapıyor.

Adıyaman'da hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen faaliyetlerde, halk sağlığının korunması öncelikli hedef olarak öne çıkıyor. Sahada görev yapan veteriner hekimler tarafından özellikle brusella, şarbon ve kuduz hastalıklarına karşı aşılama çalışmaları titizlikle gerçekleştiriliyor. Yapılan uygulamalarla hem hayvan sağlığının korunması hem de zoonoz hastalıkların insanlara bulaşma riskinin en aza indirilmesi amaçlanıyor. İl Müdürü Abdulkadir Akkan, yürütülen çalışmaların halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, yetiştiricilerin aşılama programlarına duyarlılık göstermesi gerektiğini vurguladı. Akkan, hastalıklarla etkin mücadelede aşılama takvimine uyumun kritik rol oynadığını ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan ve insan sağlığını korumaya yönelik aşılama ve kontrol çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
