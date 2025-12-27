Besni'de yoğun sis ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan yoğun sis ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde ve ilçenin özellikle yüksek kesimlerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken, şehir merkezinde ise görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye kadar geriledi.

Sabah saatlerinde sağanak yağışla birlikte etkisini artıran sis ve hissedilir derecede düşen hava sıcaklığı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle dışarı çıkan vatandaşlar tedbirli davranmaya çalışırken, trafikte de aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler araçlarının dörtlü ikaz lambalarını yakarak yavaş ilerlemeyi tercih etti.

Yetkililer, sisli ve yağışlı havalarda sürücülerin hız yapmaması, takip mesafesini koruması ve dikkatli seyretmesi konusunda uyarılarda bulundu. - ADIYAMAN