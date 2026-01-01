Haberler

Adıyaman'da eğitime kar ve buzlanma engeli

Güncelleme:
Adıyaman Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki eğitim kurumlarında 2 Ocak 2026 tarihinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarındaki engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Adıyaman Valiliği, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bugün ve yarın için kuvvetli buzlanma riskinin bulunduğunu belirterek, eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre Adıyaman genelinde yoğun kar yağışının ardından buzlanma riskinin arttığı, bu durumun trafik güvenliğini tehlikeye düşürebileceği, ulaşımda aksamalara yol açabileceği ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, 2 Ocak 2026 Cuma günü, il genelindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında; tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 (Bir) gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşların buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
