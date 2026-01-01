Haberler

Adıyaman'da karla mücadele aralıksız sürüyor

Adıyaman'da etkili olan yoğun kar yağışının ikinci gününde, Valilik ekipleri kapanan köy yollarını açmak için 74 makine ve 123 personel ile 7/24 çalışmaları sürdürüyor. İl Genel Meclisi Başkanı Erdoğan, sürücüleri zincirsiz trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Adıyaman genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ikinci gününde, Adıyaman Valiliği ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yaklaşık 2 gündür devam eden yoğun kar yağışından dolayı kapanan köy yollarını açmaya çalışan Adıyaman Valiliği ekipleri, çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına tüm ekiplerin seferber edildiğini belirtti.

Karla mücadele çalışmalarının, Adıyaman Valisi Osman Varol'un başkanlığında yürütüldüğünü ifade eden Başkan Erdoğan, "İlimiz genelinde kırsal kesimler başta olmak üzere karla mücadele çalışmalarımızı yakinen takip ediyoruz. Sahada 74 makine ve 123 personelimiz, 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. Öncelikle aciliyet arz eden köy grup yolları ve tali yolların açık tutulması için yoğun bir çalışma yürütülmektedir" dedi.

Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Erdoğan, anında müdahale edilebilmesi amacıyla araç ve ekipmanların sahada hazır bulundurulduğunu kaydetti.

Başkan Erdoğan ayrıca sürücülere ve vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Sürücülerimizin zincirsiz şekilde trafiğe çıkmamalarını, vatandaşlarımızın ise olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

