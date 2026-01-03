Araçlar karlı yolda mahsur kaldı
Adıyaman'ın Sincik-Kahta karayolu Karakuş mevkiinde yoğun kar yağışından dolayı bir çok araç yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan araç sürücüleri bulundukları yerden kurtulabilmek için yoğun çaba sarf etti.
Saatlerce mahsur kalan sürücüler, karların temizlenmesi sonrası yollarına kaldığı yerden devam etti. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel