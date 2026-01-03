Haberler

Araçlar karlı yolda mahsur kaldı

Araçlar karlı yolda mahsur kaldı
Güncelleme:
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı. Sürücüler, karların temizlenmesini bekleyerek kurtulma çabası sarf etti.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı bir çok araç yolda mahsur kaldı.

Adıyaman'ın Sincik-Kahta karayolu Karakuş mevkiinde yoğun kar yağışından dolayı bir çok araç yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan araç sürücüleri bulundukları yerden kurtulabilmek için yoğun çaba sarf etti.

Saatlerce mahsur kalan sürücüler, karların temizlenmesi sonrası yollarına kaldığı yerden devam etti. - ADIYAMAN

