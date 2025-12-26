Gölbaşı'nda yılsonu değerlendirme toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ilçe kaymakamının başkanlığında yılsonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Kadir Algın başkanlığında, Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda İl genel meclis üyeleri, kurum amirleri ve muhtarların katılımıyla yılsonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, özellikle kalıcı konutların yapım süreci, gelinen aşama ve planlanan teslimatlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Muhtarların kurumlara ait soruları cevaplandırılırken, 2026 yılına yönelik hizmet planlamaları da ele alınarak talep ve öneriler doğrultusunda çözüm odaklı istişarelerde bulunuldu. - ADIYAMAN