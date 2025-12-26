Haberler

Gölbaşı'nda yılsonu değerlendirme toplantısı yapıldı

Gölbaşı'nda yılsonu değerlendirme toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Gölbaşı ilçesinde Kaymakam Kadir Algın başkanlığında yapılan toplantıda, 2025 yılı için yürütülen çalışmalar ve 2026 yılı hizmet planlamaları değerlendirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ilçe kaymakamının başkanlığında yılsonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Kadir Algın başkanlığında, Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda İl genel meclis üyeleri, kurum amirleri ve muhtarların katılımıyla yılsonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, özellikle kalıcı konutların yapım süreci, gelinen aşama ve planlanan teslimatlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Muhtarların kurumlara ait soruları cevaplandırılırken, 2026 yılına yönelik hizmet planlamaları da ele alınarak talep ve öneriler doğrultusunda çözüm odaklı istişarelerde bulunuldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
