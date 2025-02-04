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Adıyaman'da Yeni Mesire Alanı Oluşturuluyor

Adıyaman'da Yeni Mesire Alanı Oluşturuluyor
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Bakacak mevkiinde yeni bir mesire alanı oluşturulması için çalışmalar başlatıldı. Yol ve çevre düzenlemeleri ile alanın daha kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yeni bir mesire alanı oluşturuluyor.

Eski Samsat yolu olarak bilinen, Kırmacık Köyü sınırlarında bulunan Bakacak mevkiinde yeni bir mesire alanı oluşturulması için Samsat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince çalışmalar başlatıldı.

Doğal manzarası oldukça güzel olan bu alanda daha önce Köylere Hizmet Götürme Birliğince ağaçlandırma çalışması yapılmıştı. Bu ağaçların büyümesi ile daha da güzelleşen alanın vatandaşlarca yoğun ziyaret edilmesi üzerine Samsat Kaymakamlığınca bu alanın mesire alanı olarak düzenlemesi kararı alındı.

Çalışmalar kapsamında bozuk olan yoluna 8 bin metrekare kilitli parke taşı döşendi. Bakacak tepesine oturma bankları ve kamelyalar konuldu. Bir çeşme yapımı ve güvenlik amaçlı bariyer çalışmaları devam ediyor.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Kaymakamı Yaşar Artar, vatandaşların yoğun olarak piknik amaçlı olarak kullandıkları alanı daha kullanışlı hale getirilmesi için çalışma başlattıklarını belirtti.

Kaymakam Artar, "Vatandaş odaklı hizmet etme şiarımız gereğince, halkımızın daha huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürmeleri için çalışmalar yürütüyoruz. Atatürk Baraj Gölü altında kalan tarihi Samsat ilçesi yolu olan, Kırmacık Köyü sınırlarındaki Bakacak mevkii daha önce yine Kaymakamlığımızca ağaçlandırılmıştı. Vatandaşlarımız Eski Samsat'a olan sempati ve özlemlerinden de kaynaklı olarak bu alanı yoğun olarak kullanmaktadırlar. Bizler de burayı daha kullanışlı, kaliteli ve ihtiyaca cevap verebilecek bir hale getirmeye çalışıyoruz. Yol ve tepeyi kilitli parke taşı ile döşedik. Bank ve küçük kamelyalar yerleştirdik. Su çekerek bir çeşme yaparak, çocukların güvenliği için bariyer yapıyoruz. İlçemiz halkına hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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