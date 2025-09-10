Haberler

Adıyaman'da Yeni Jandarma Komutanlığı Binası İncelemeleri Tamamlandı

Adıyaman'da Yeni Jandarma Komutanlığı Binası İncelemeleri Tamamlandı
Adıyaman Valisi Osman Varol, Tut ilçesinde inşaatı büyük ölçüde tamamlanan yeni İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasında incelemelerde bulundu. Vali Varol, modern donanımlara sahip olacak binanın bölgeye önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekti.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Tut ilçesinde yapımı büyük ölçüde tamamlanan İlçe Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binası inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Vali Varol, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alarak süreci yerinde değerlendirdi.

Modern bilişim, haberleşme ve teknik altyapı imkanlarına uygun şekilde tasarlanan yeni hizmet binası, çağın gerektirdiği tüm donanımlara sahip olacak şekilde inşa ediliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve kaliteli bir ortamda hizmet sunulması hedefleniyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, yeni hizmet binasının ilçeye önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Bu önemli yatırımın Tut ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
