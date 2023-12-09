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Adıyaman'da Yağışlar Nedeniyle Musluklardan Çamurlu Su Aktı

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Adıyaman'da yoğun yağışlar nedeniyle doğal su kaynaklarına toprak karışması sonucu musluklardan çamurlu su aktı. Adıyaman Belediyesi, yağışların azalmasıyla kaynakların normale döneceğini açıkladı.

Adıyaman'daki yoğun yağışlar nedeniyle doğal su kaynaklarına toprak karışınca musluklardan çamurlu su aktı. Adıyaman Belediyesi, yağışların azalmasıyla kaynakların normale döneceğini açıkladı.

Adıyaman'da iki günden beri yoğun olarak devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar Adıyaman'ın içme suyunun karşılandığı Tut Medetsiz, Havşeri ve Gürlevik doğal su kaynakları da yağışlardan etkilendi. Sele sebep olan yağışlar özellikle doğal su kaynaklarına çamur karışmasına neden oldu.

Kaynakların çamurdan dolayı bulanıklaşması nedeniyle Adıyaman kent merkezinde musluklardan çamurlu su aktı. Yağmurun devam etmesinden dolayı akşam saatlerinden itibaren musluklardan akmaya devam etti.

Adıyaman Belediyesi, çamur akmasıyla ilgili olarak yağışların azalmasıyla kaynakların normale döneceğini açıkladı. Adıyaman Belediyesi vatandaşlara musluklardan çamur akmasıyla ilgili uyarı SMS'i göndererek, "Şehrimizi besleyen doğal su kaynaklarımızın bulunduğu bölgelerde (Havşeri, Gürlevik, Tut Medetsiz) meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle kaynaklarımızda bulanıklık meydana gelmiş olup, süreç ilgili görevli personellerimiz tarafından takip edilmektedir. Yağışların azalmasıyla birlikte kaynaklarımızdaki suların normale dönmesi beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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