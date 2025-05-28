Adıyaman'da Vali Yardımcıları Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Adıyaman'da vali Yardımcıları Değerlendirme Toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile AFAD İl Müdürünün de katıldığı toplantıda, Adıyaman merkez ve köylerinde kalıcı deprem konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri, alt yapı çalışmaları ile sahadaki son durum ele alındı. Aynı zamanda vatandaşların farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili hususlar istişare edilip çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. - ADIYAMAN