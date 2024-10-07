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Adıyaman'da Uyuşturucu Denetimlerinde 12 Gözaltı

Adıyaman'da Uyuşturucu Denetimlerinde 12 Gözaltı
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 12 kişiyi gözaltına alırken, birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu denetimlerinde 12 şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca il merkez ve ilçelerinde belirlenen uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 5 adet captagon, 6 gram toz esrar, 95 gram skunk, 10 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken 12 şahıs gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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