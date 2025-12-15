Haberler

"Geçmişten Günümüze Adıyaman" ezgileri programı düzenlendi

'Geçmişten Günümüze Adıyaman' ezgileri programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da gerçekleştirilen 'Geçmişten Günümüze Adıyaman' temalı konser ve sahnelenen diyaloglar, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. TPAO Konferans Salonu'ndaki etkinlikte öğretmenlerden oluşan koro ve sahne ekibi, büyük beğeni topladı.

Adıyaman'da, Geçmişten Günümüze Adıyaman konusuyla gerçekleştirilen konser ve sahnelenen diyaloglar, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Tpao Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, il protokolü ile çok sayıda kişi katıldı.

Öğretmenlerden oluşan koro ve sahne ekibinin yürekten gelen performansları, salondaki izleyicilerden büyük beğeni topladı. Adıyaman'ın kültürel zenginliğini yansıtan eserler, müzik ve sahne performanslarıyla harmanlanarak izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Yoğun katılımın olduğu gecede, sahnedeki öğretmenlerin enerjisi ve performansı izleyicilere coşku dolu anlar yaşatırken, salonu dolduran vatandaşlar alkışlarla etkinliğe eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan konser, büyük bir beğeni ve coşku eşliğinde sona erdi.

Program sonunda, Adıyaman'ın kültürel değerlerini yaşatan ve yüreklere dokunan eserleriyle unutulmaz bir gece yaşattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu

Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu
Üsküdar'da yeni başkan eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti iddiası

Olay iddia: Eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti
Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
title