'Geçmişten Günümüze Adıyaman' ezgileri programı düzenlendi

Adıyaman'da, Geçmişten Günümüze Adıyaman konusuyla gerçekleştirilen konser ve sahnelenen diyaloglar, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Tpao Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, il protokolü ile çok sayıda kişi katıldı.

Öğretmenlerden oluşan koro ve sahne ekibinin yürekten gelen performansları, salondaki izleyicilerden büyük beğeni topladı. Adıyaman'ın kültürel zenginliğini yansıtan eserler, müzik ve sahne performanslarıyla harmanlanarak izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Yoğun katılımın olduğu gecede, sahnedeki öğretmenlerin enerjisi ve performansı izleyicilere coşku dolu anlar yaşatırken, salonu dolduran vatandaşlar alkışlarla etkinliğe eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan konser, büyük bir beğeni ve coşku eşliğinde sona erdi.

Program sonunda, Adıyaman'ın kültürel değerlerini yaşatan ve yüreklere dokunan eserleriyle unutulmaz bir gece yaşattı. - ADIYAMAN