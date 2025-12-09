Haberler

Takasla yaşam bul projesi öğrencilerden yoğun ilgi gördü

Takasla yaşam bul projesi öğrencilerden yoğun ilgi gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Bilgi Anadolu Lisesi, çevre bilincini artırmak ve paylaşma kültürünü güçlendirmek amacıyla 'Takasla Yaşam Bul' projesini hayata geçirdi. Öğrenciler, kullanılabilir eşyalarını takas ederek ihtiyaçlarını karşıladı, israfı önleyerek sürdürülebilir tüketime katkı sağladı.

Adıyaman Bilgi Anadolu Lisesi'nde çevre bilincini artırmak, sıfır atık yaklaşımını desteklemek ve öğrenciler arasında paylaşma kültürünü güçlendirmek amacıyla "Takasla Yaşam Bul" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında öğrenciler, kullanılabilir durumdaki kitap, kırtasiye, aksesuar ve çeşitli kişisel eşyalarını birbirleriyle takas ederek ihtiyaçlarını karşılama imkanı buldu. Etkinlik, israfın önlenmesine, sürdürülebilir tüketim farkındalığının artmasına ve dayanışma kültürünün güçlenmesine katkı sağladı.

Açılış programına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihat Cem Akıncıoğlu ve Şube Müdürü Evren İnan katıldı. Yetkililer, projeyi hazırlayan öğretmen Özlem Avcı ile çevre duyarlılığına katkı sunan öğrencilere teşekkür etti.

Okul yönetimi, "Takasla yaşam bul" projesinin öğrencilerde çevre sorumluluğu, paylaşma, iş birliği ve kaynakların verimli kullanımı konusunda önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirterek uygulamanın örnek bir çalışma olduğunu ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi

Bahis skandalında yeni perde! 22 isim daha tespit edildi
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Samsunspor'un UEFA maçlarının hakemleri belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi

İki komşu arasındaki çatışma şiddetleniyor! Yerleşim yerleri vuruldu
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
title