Takasla yaşam bul projesi öğrencilerden yoğun ilgi gördü

Adıyaman Bilgi Anadolu Lisesi'nde çevre bilincini artırmak, sıfır atık yaklaşımını desteklemek ve öğrenciler arasında paylaşma kültürünü güçlendirmek amacıyla "Takasla Yaşam Bul" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında öğrenciler, kullanılabilir durumdaki kitap, kırtasiye, aksesuar ve çeşitli kişisel eşyalarını birbirleriyle takas ederek ihtiyaçlarını karşılama imkanı buldu. Etkinlik, israfın önlenmesine, sürdürülebilir tüketim farkındalığının artmasına ve dayanışma kültürünün güçlenmesine katkı sağladı.

Açılış programına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihat Cem Akıncıoğlu ve Şube Müdürü Evren İnan katıldı. Yetkililer, projeyi hazırlayan öğretmen Özlem Avcı ile çevre duyarlılığına katkı sunan öğrencilere teşekkür etti.

Okul yönetimi, "Takasla yaşam bul" projesinin öğrencilerde çevre sorumluluğu, paylaşma, iş birliği ve kaynakların verimli kullanımı konusunda önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirterek uygulamanın örnek bir çalışma olduğunu ifade etti. - ADIYAMAN