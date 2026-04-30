Adıyaman'da Sumud Filosu'na yapılan saldırı kınandı

İsrail'in uluslararası sularda Global Sumud Filosu'na saldırısı Adıyaman'da protesto edildi.

Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu tarafından Global Sumud Filosuna yapılan saldırı yapılan basın açıklamasıyla kınandı. Açıklamada, "Gazze'nin çığlığına ses olmak ve insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan Global Sumud Filosu, uluslararası sularda İsrail'in korsan saldırısına uğradı. Bu saldırı sadece gemilere değil; vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapılmıştır. Siyonist çete, Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayırt etmeksizin düzenlediği saldırılarla 80 bine yakın insanı şehit etti. Sütten kesilmemiş bebekleri dahi bombalarla hedef alan siyonistler, vicdan sahiplerini taşıyan teknelerin önünü keserek küresel vicdan hareketine engel olamayacak, tüm dünyada dalga dalga büyüyecek bu hareket, Allah'ın izniyle zulmün sonunu getirecektir. Global Sumud Filosu'na el koyan, aktivistleri hukuksuz şekilde alıkoyan İsrail, bu illegal eylemine derhal son vermelidir. Kardeşlerimizin can güvenliğinden tamamen İsrail rejimi sorumludur" dedi.

Basın açıklaması edilen duaların ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
