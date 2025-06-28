Adıyaman'da Starlink Uyduları Gökyüzünde İlgi Oxeşetti
Besni ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde tek sıra halinde ilerleyen Starlink uyduları, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından gönderilen uydular, net bir şekilde gözlemlenerek cep telefonlarıyla görüntülendi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde tek sıra halinde ilerleyen Starlink uyduları vatandaşların ilgisini çekti.
Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından yörüngeye gönderilen Starlink uyduları, Besni semalarında net bir şekilde gözlemlendi. Gökyüzünde sıralı ve parlak ışık kümesi şeklinde ilerleyen uydular Cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel