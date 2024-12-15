Adıyaman'da Şiddetli Rüzgar Evlerin Çatısını Uçurdu

Adıyaman'ın Tut ilçesinde şiddetli rüzgar çatıları yerinden sökerek etrafa fırlattı.

Adıyaman'ın Tut ilçe merkezi ve bağlı köylerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok evin çatısı uçtu. Rüzgardan dolayı bir çok evde hasar meydana geldi. Ölen yada yaralananın olmadığı olaydalar sonrasında vatandaşlar hasarlardan dolayı oldukça mağdur olduklarını dile getirdi. - ADIYAMAN