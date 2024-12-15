Adıyaman'da Şiddetli Rüzgar Evlerin Çatısını Uçurdu
Adıyaman'ın Tut ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, birçok evin çatısını yerinden sökerek etrafa fırlattı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, vatandaşlar hasarlar nedeniyle mağdur durumda.
Adıyaman'ın Tut ilçesinde şiddetli rüzgar çatıları yerinden sökerek etrafa fırlattı.
Adıyaman'ın Tut ilçe merkezi ve bağlı köylerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok evin çatısı uçtu. Rüzgardan dolayı bir çok evde hasar meydana geldi. Ölen yada yaralananın olmadığı olaydalar sonrasında vatandaşlar hasarlardan dolayı oldukça mağdur olduklarını dile getirdi. - ADIYAMAN