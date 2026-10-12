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Adıyaman'da oyun oynayan 9 yaşındaki çocuk akrep sokması sonucu hastaneye getirildi

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Adıyaman'da oyun oynayan 9 yaşındaki çocuk akrep sokması sonucu hastaneye getirildi
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Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven Köyü İlkokulu bahçesinde oyun oynayan 9 yaşındaki çocuğu akrep soktu. Ailesi tarafından otomobille Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Adıyaman'da okul bahçesinde oyun oynadıkları sırada akrep tarafından sokulan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven Köyü İlkokulu bahçesinde oyun oynayan 9 yaşındaki Dicle Su Ş'yu akrep soktu. Akrep tarafından sokulan küçük çocuk, ailesi tarafından otomobille Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Dicle Su Ş'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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