Adıyaman'da oyun oynayan 9 yaşındaki çocuk akrep sokması sonucu hastaneye getirildi

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Adıyaman'da okul bahçesinde oyun oynadıkları sırada akrep tarafından sokulan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven Köyü İlkokulu bahçesinde oyun oynayan 9 yaşındaki Dicle Su Ş'yu akrep soktu. Akrep tarafından sokulan küçük çocuk, ailesi tarafından otomobille Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Dicle Su Ş'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı