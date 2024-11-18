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Adıyaman'da Otobüs Terminalinde Trafik Bilgilendirme Faaliyeti

Adıyaman'da Otobüs Terminalinde Trafik Bilgilendirme Faaliyeti
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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ara tatilinin sona ermesi dolayısıyla artan kara yolu seyahatlerinde emniyet kemeri kullanımına ve trafik kurallarına dikkat çekmek amacıyla otobüs terminalinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Yolculara ve sürücülere emniyet kemerinin önemi hatırlatıldı.

Adıyaman'da otobüs terminalinde trafik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Düzenleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ara tatil döneminin sona ermesi nedeniyle artan kara yolu seyahatlerinde emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarının önemine dikkat çekmek için otobüs terminalinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Terminalde yolculuğa hazırlanan otobüslerde bulunan yolcu ve sürücülere yönelik yapılan çalışmalarda, emniyet kemerinin hayati önemi vurgulandı. Trafik ekipleri, seyahat esnasında trafik kurallarına uyulmasının can ve mal güvenliği açısından ne kadar kritik olduğuna dair yolcuları bilgilendirdi.

Ekipler ayrıca sürücülere, uzun yolculuklarda dikkat dağınıklığını önlemek için molalar verilmesi gerektiğini hatırlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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