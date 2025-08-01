Adıyaman'da Orta Hasarlı Yapıların Yıkımı İçin Toplantı Gerçekleştirildi

Adıyaman'da, 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören orta hasarlı yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantısı, Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde orta hasarlı yapıların yıkım süreci, sahada yürütülen faaliyetler ve planlanan çalışmalar ele alındı. İlgili kurum temsilcileriyle koordinasyon içinde yürütülen süreçte, güvenlik, hız ve çevre düzeni açısından alınması gereken önlemler de değerlendirildi.

Vali Varol, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, çalışmaların en kısa sürede ve titizlikle tamamlanması için gerekli adımların atılacağını ifade etti. - ADIYAMAN