Adıyaman'da Orta Hasarlı Yapıların Yıkımı İçin Toplantı Gerçekleştirildi

Adıyaman'da Orta Hasarlı Yapıların Yıkımı İçin Toplantı Gerçekleştirildi
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Adıyaman'da 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören orta hasarlı yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma sürecine ilişkin Vali Osman Varol başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda güvenlik, hız ve çevre düzeni konuları ele alındı.

Adıyaman'da, 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören orta hasarlı yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantısı, Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde orta hasarlı yapıların yıkım süreci, sahada yürütülen faaliyetler ve planlanan çalışmalar ele alındı. İlgili kurum temsilcileriyle koordinasyon içinde yürütülen süreçte, güvenlik, hız ve çevre düzeni açısından alınması gereken önlemler de değerlendirildi.

Vali Varol, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, çalışmaların en kısa sürede ve titizlikle tamamlanması için gerekli adımların atılacağını ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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