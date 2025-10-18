Adıyaman'da Orman Suçlarıyla Mücadelede Yapay Zeka Dönüşümü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde orman suçlarıyla mücadelede teknolojik bir dönüşüm yaşanıyor.

Orman İşletme Şefliği tarafından bölgedeki ormanlık alanlara yerleştirilen 16 adet yerli ve milli yapay zeka destekli fotokapan, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesinde önemli bir rol üstleniyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle geliştirilen bu ileri teknoloji cihazlar, yalnızca yaban hayatını kayıt altına almakla kalmıyor, aynı zamanda ağaç kesme, izinsiz nakil, arazi açma, taşıma, otlatma ve kaçak avlanma gibi orman suçlarını da tespit edebiliyor.

Yapay zeka ile donatılan fotokapanlar insan, hayvan, araç ve iş makinelerini birbirinden ayırt edebilme özelliğine sahip. Suç aletlerini ve taşıma vasıtalarını tanımlayarak plaka tespiti yapabilen sistem, 7 gün 24 saat boyunca ormanları kesintisiz şekilde izliyor.

Gölbaşı orman işletme şefliği yetkilileri bu sistemin orman suçlarının oluşmasını engellemede ve olaylara anında müdahale edilmesinde büyük katkı sağlayacağını ifade ediyor. Yeşil vatanın korunması adına atılan bu adımın, doğaya karşı işlenen suçlara karşı caydırıcı bir güç oluşturması bekleniyor. - ADIYAMAN